У Трампа объяснили скандал с письмами об Украине

Переписка о замороженной помощи Киеву не будет рассекречена

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Белый дом заблокировал публикацию электронной переписки представителей администрации относительно задержки с военной помощью Украине прошлым летом.

Об этом, как сообщает Deutsche Welle, говорится в письме министерства юстиции США общественной организации The Center for Public Integrity, которое та 31 января опубликовала на своем сайте.

Ранее суд одобрил ходатайство Center for Public Integrity обнародования электронных писем в соответствии с Актом о свободе информации.

Минюст США последовал судебному решению и опубликовал корреспонденцию, но значительная часть текста была засекречена и закрашена черным цветом. В ведомстве это объяснили "привилегией президента" не публиковать информацию о "внутренних дискуссиях".

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"Письма отражают общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками президента относительно принятия президентом решений, поэтому они являются привилегированными", – заявила юрист Белого дома по менеджменту и бюджету Хизер Уолш.

Но в Center for Public Integrity потребовали предоставить переписку без цензуры, поскольку это касается незаконных действий Трампа и отвечает интересам общественности.

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Напомним, в августе американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился перепроверить Инициативу безопасности помощи Украине, в рамках которой в прошлом году в бюджете было выделено 250 млн долларов.

В Белом доме это объяснили подозрениями насчет коррупции в Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.

Однако позже это связали с июльской телефонной беседой Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой хозяин Белого дома непрозрачно намекал на возобновление расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Это, в свою очередь, привело к началу третьей в истории США процедуры импичмента президента. Палата представителей Конгресса уже приняла резолюцию об импичменте Дональда Трамп, а 5 февраля голосование состоится в Сенате.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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