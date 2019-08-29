Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине — СМИ

На время пересмотра средства для Украины будут заморожены

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

По данным СМИ, Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов Америки. Среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Газета поясняет, что на время пересмотра средства будут заморожены. В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа. "У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов", — отмечено в заявлении представителя комитета. Дополнительную информацию также запросил комитет по делам вооруженных сил.

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Заметим, что ранее администрация США заморозила часть выделенных американским Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Фонды не будут использовать, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведут их ревизию.

Они должны изучить, сколько средств находится на счетах и как они расходуются. Но средства необходимо истратить до 30 сентября, когда в США кончается финансовый год, иначе срок действия разрешения на их использования истечет.

Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов. Средства должны быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично тогдашний президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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