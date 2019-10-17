В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

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Решение о временно приостановке помощи США Киеву объяснялось подозрениями в коррупции в Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов.

"Я не хочу отправлять туда кучу денег, чтобы они (украинские чиновники) их потратили, либо (эти средства) осели в их карманах. Кроме того, я не уверен, что другие европейские страны помогают им", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти

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Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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