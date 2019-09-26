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У Трампа пытались удалить стенограмму разговора с Зеленским

26 сентября, 18:47

Юристы Белого дома хотели скрыть расшифровку беседы двух президентов, утверждает спецагент

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

Белый дом добивался максимального ограничения доступа к стенограмме телефонной беседы, которая состоялась в июле между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Это следует из опубликованной 26 сентября жалобы, которая была подана неназываемым американским спецагентом главам комитетов по разведке Сената и Палаты представителей США.

Ссылаясь на источники среди американских чиновников, информатор утверждает, что топ-чиновники Белого дома добивались того, чтобы все записи телефонного звонка и стенограммы были заблокированы.

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Автор жалобы считает это свидетельством того, что чиновники Белого дома поняли "серьезность того, что проявилось во время звонка".

"Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы Белого дома "поручили" удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно сохраняются для согласования, доработки и распространения среди чиновников на уровне правительства", – утверждает спецагент.

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Фото: пресс-служба президента Украины ​ ​

После этого стенограмму загрузили в отдельную электронную систему, в которой хранится и обрабатывается засекреченная информация особо чувствительного характера, говорится в жалобе.

Ранее на сайте "Сегодня" был опубликован полный текст стенограммы разговора двух президентов, который стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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Белый дом импичмент разведка Зеленский Трамп

Источник: Сегодня

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