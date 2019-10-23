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У Трампа пытаются урезать помощь Украине: СМИ раскрыли детали

23 октября, 20:09

Белый дом уже второй год пытается сократить финансирование программы борьбы с коррупцией

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вдобавок к замораживанию поддержки безопасности Украины, Белый дом хотел урезать финансирование программы помощи в борьбе с коррупцией в различных странах, среди которых была и Украина.

Об этом пишет The Washington Post, приводя данные из бюджетных документов американской администрации.

По данным издания, в прошлом году Белый дом подал заявку на урезание в бюджете-2019 финансирования программы стимулирование реформ судебной системы и антикоррупционных ведомств.

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У Трампа предложили сократить программу с 30 до 13 млн долларов, но Конгресс отменил запрос. Однако в бюджетной заявке на 2020 год Белый дом снова предлагает сократить сумму до 13 млн долларов.

При этом отмечается, что аналогичные запросы направлялись и по другим программам помощи, в которых участвует Киев.

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На этом фоне журналисты усомнились в правдивости слов Трампа о том, что США всерьез обеспокоены уровнем коррупции в Украине.

Напомним, что в сентябре стало известно о том, что американские ведомства начали ревизию помощи, которая выделяется Украине. Таким образом, Киев столкнулся с угрозой не получить 250 млн долларов, которые Конгресс решил выделить на безопасность в стране.

Это запустило настоящую цепочку событий. СМИ связали задержку с желанием Трампа возобновить расследование в отношении сына его главного политического соперника на президентских выборах в 2020 году – бывшего вице-президента Джо Байдена. Президента США обвинили в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, а в нижней палате Конгресса инициировали процедуру импичмента.

Несмотря на это, посольство Украины в США сообщило, что деньги все-таки будут выделены.

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