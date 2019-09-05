Украина может не получить от США обещанные 250 миллионов: названа причина

Сенаторы объяснили, почему утвержденная Конгрессом помощь может быть не предоставлена в 2019 году

Владимир Зеленский на встрече с сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи. Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook

В этом году США могут не выделить Украине обещанные 250 млн долларов финансовой помощи на безопасность из-за завершения финансового года. В таком случае, деньги будут выделены в 2020 году.

Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому заявили американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые 5 сентября прилетели с официальным визитом в Киев.

Джонсон заявил, что он и другие члены Сената США на встрече с президентом Дональдом Трампом, а также в письменном виде убеждали его выделить эту помощь Украине.

"Если этого не произойдет, мы с моим коллегой Крисом Мерфи из бюджетного комитета уверены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в следующем, 2020-ом, финансовом году", – сказал он.

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Джонсон напомнил о том, что американский Конгресс уже неоднократно единогласно принимал предоставление военной помощи Украине.

"И сейчас, учитывая завершение финансового года, будет ли принято это решение – зависит от временного фактора" – объяснил он.

Кроме того, Джонсон и Мерфи заверили Зеленского в поддержке Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Во время встречи с президентом Зеленским сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи отметили, что США надежно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины", – сообщили на странице посольства США в Украине в Facebook.

Напомним, что в июне Конгресс одобрил, а Пентагон позже подтвердил выделение Украине помощи на сумму в 250 миллионов долларов в 2019 году.

Кроме того, в Пентагоне подсчитали, что в ответ на агрессию России США в целом предоставили Украине более 1,5 млрд долларов помощи.

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