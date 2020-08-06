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У Венедиктовой отреагировали на приглашение от Лукашенко

6 августа, 12:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Батька хочет, чтобы судьбу "вагнеровцев" решили прокуроры трех стран

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова решит, ехать ли в Беларусь для обсуждения вопроса экстрадиции арестованных российских наемников только после официального приглашения Минска.

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Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Реакция будет только после официального приглашения. Пока Офис генпрокурора его еще не получил", – заявили в пресс-службе.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков "Вагнера". По его словам, прокуратура и другие правоохранительные органы Беларуси в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сделал запрос в компетентные белорусские органы на экстрадицию российских боевиков в нашу страну.

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Сегодня Лукашенко даже пригласил в Минск генпрокуроров Украины и России, чтобы обсудить ситуацию с "вагнеровцами". Он переложил решение вопроса на плечи генпрокуроров трех стран и разрешил им определить судьбу российских наемников.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Беларусь приглашение Александр Лукашенко Ирина Венедиктова
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