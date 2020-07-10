У Зеленского анонсировали новый обмен пленными

В ближайшее время состоится очередной обмен удерживаемыми лицами и освобождение украинцев.

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Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после переговоров политических советников лидеров стран "нормандской четверки", сообщают "Українські Новини".

"Мы договорились о продолжении обмена. Я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время", – рассказал он.

Кроме того, по словам Ермака, все участники встречи подтвердили важность проведения очередного саммита лидеров "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции.

"Никто не отрицает, что этот саммит должен пройти как можно скорее. Поэтому, я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", - сказал он.

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Глава Офиса президента добавил также, что для этого должны быть выполнены все договоренности, для Украины в первую очередь – по безопасности.

"Не могу сказать, что по всем положениям у нас есть согласованная позиция", - отметил он.

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В частности, по его словам, открытым остается вопрос относительно точек разведения сил и средств.

"Практически много вопросов уже согласованы. Но окончательного решения нет", - сообщил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск" под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

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Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше).

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. Все, кто вернулись из тюрем боевиков, отправлены на обсервацию на две недели. Имена освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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