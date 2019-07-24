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У Зеленского призвали Кабмин не принимать решений "на прощание"

24 июля, 12:31

С такой просьбой обратился представитель президента в правительстве Андрей Герус

Фото: Кабинет министров Украины

Вслед за заявлением премьер-министра Владимира Гройсмана, что Кабинет министров будет исполнять обязанности до формирования нового правительства, представитель президента в Кабмине Андрей Герус посоветовал действующему составу не принимать решений, которые может отменить новое правительство.

"Мы хотим, чтобы правительство "на прощание" не принимало каких-то решений, которые впоследствии придется отменить, потратив на это время. Вопросы по некоторым таким решениям я буду сегодня поднимать", – сказал он журналистам перед заседанием правительства в среду, 24 июля.

Герус также допустил, что в новый состав Кабмина могут войти действующие министры, в том числе министр финансов Оксана Маркарова. При этом он отметил, что это зависит от позиции будущего премьер-министра.

"Министры, возможно, заместители министров буду продолжать работу в новом составе правительства… Она (Оксана Маркарова, – Ред.) – профессиональный министр, поэтому нужно подумать, какое правильное решение тут нужно принять", – сказал представитель президента.

Напомним, в прошлое воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы народных депутатов. Подробнее о результатах читайте в нашем материале – Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня".

По данным американской исследовательской компании Edison Research и команды "Сегодня", 15% опрошенных предпочли бы видеть на посту главы правительства действующего премьера Владимира Гройсмана, 12% – Юлию Тимошенко, 8% – поддержали бы Юрия Бойко, 7% – Игоря Смешко и 6% – Михаила Саакашвили.


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Тег Кабмин, назначения, Герус

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Источник:

Интерфакс-Украина

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