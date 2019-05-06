У Зеленского прокомментировали назначение Порошенко нового командующего ООС
Апаршин отметил, что есть вопрос к Порошенко
Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что новый командующий Объединенных сил Александр Сирский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не понятно, почему это назначение нужно было осуществлять именно сейчас, после выборов президента.
"Это абсолютно нормальное назначения. Я знаю генерала Сирского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах", – рассказал советник Зеленского
При этом Апаршин отметил, что есть вопрос, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов и поражения действующего президента Петра Порошенко.
"Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы – здесь есть вопросы. Вроде выборы завершились. Можно же это было сделать раньше", – указал он.
Отвечая на вопрос о том, может ли в будущем занять какую-то другую ответственную должность уже экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, советник Зеленского сказал: "Почему нет? Наев – боевой украинский генерал, прошедший войну, имеет огромный опыт. До этих генералов нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и уже научились воевать".
Напомним, 6 мая действующий президент Петр Порошенко назначил новым командующим операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.
Отметим, что в начале 2015 года Александр Сирский занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе. В декабре того же года президент Украины своим указом присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Отметим, 1 мая исполнился год Операции объединенных сил, которой руководил генерал-лейтенант Сергей Наев. На днях он рассказывал, сколько освобождено территорий с начала ООС. По его словам, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса. Но и это еще не все достижения.
Напомним, в декабре прошлого года Наев рассказывал о больших потерях врага на Донбассе за полгода проведения ООС. Генерал пообещал и дальше адекватный ответ оккупантам в случае военных провокаций.
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