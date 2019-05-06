Не прятался от пуль: что известно о новом командующем ООС Сырском

Военный эксперт считает Сырского достойной заменой Наеву

Президент Украины Петр Порошенко и новый командующий ООС Александр Сырский.

Новый командующий Операцией объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Сырский – достойная замена генералу Сергею Наеву.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, Сырский – это боевой генерал с боевым и штабным опытом.

"Он был начальником штаба сектора С во время Дебальцевской операции. Там был момент, когда командующий сектором фактически самоустранился. Сырский взял на себя всю полноту ответственности и смог вывести эту группировку. Он был одним из тех генералов, которые были непосредственно в Дебальцево. Когда ехал с Дебальцево на Артемовск (Бахмут. – Ред.), его колона попала под обстрел, и он там не кланялся пулям. Это такой боевой генерал. С 2016 года он возглавляет оперативный штаб командования группировки. До 2019 года фактически вся боевая деятельность группировки на Донбассе была под его ответственностью. Это генерал с боевым и штабным опытом. Очень хорошая замена. Человек, который прошел все ступеньки командных должностей. И прошел он штабные должности в Генштабе. Вполне достойный человек", – подытожил Жирохов.

Отметим, 1 мая исполнился год Операции объединенных сил, которой руководил генерал-лейтенант Сергей Наев. На днях он рассказывал, сколько освобождено территорий с начала ООС. По его словам, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса. Но и это еще не все достижения.

Напомним, в декабре прошлого года Наев рассказывал о больших потерях врага на Донбассе за полгода проведения ООС. Генерал пообещал и дальше адекватный ответ оккупантам в случае военных провокаций.

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