У Зеленского рассказали, когда Рада сможет принять законопроекты, которые направили в КСУ

За подписью председателя ВР эти законопроекты идут на рассмотрение Конституционного суда Украины

Фото: М. Палинчак

Конституционный Суд Украины сможет через месяц-два предоставить выводы относительно 7 законопроектов об изменениях в Основной Закон, которые направила Рада, чтобы получить заключение об их соответствии Конституции. Об этом во время брифинга сказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, а также предположил, что принять законопроекты в целом Рада сможет уже в 2020 году, передает агентство УНН.

"За подписью председателя ВР эти законопроекты идут на рассмотрение Конституционного суда Украины, далее в КС месяц-два для того, чтобы их рассмотреть. После того как Конституционный суд даст заключение об их соответствии требованиям Конституции Украины, Рада сможет их предварительно одобрить", – сказал Вениславский.

Он также предположил, что на очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, ВР сможет их принять полностью.

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"Если за проголосует 300 и более народных депутатов", – уточнил он.

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Напомним, сегодня Рада направила в КСУ ряд законопроектов: об уполномоченных ВР, отмене адвокатской монополии, уменьшении количества депутатов и др.

Так, на сегодняшнем заседании Верховной Рады 338 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции законопроекта № 1015 относительно возможности внесения законопроектов в парламент народом Украины.

Кроме того, парламент направил в КСУ законопроект о назначении президентом глав НАБУ и ГБР. Представитель президента в Конституционном суде уверяет, что не будет никакой узурпации власти.

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