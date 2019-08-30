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Кто будет курировать гуманитарную политику Украины: у Зеленского назвали имена

30 августа, 15:10

Советник президента рассказал о десяти гуманитарных направлениях новой власти

/ Фото: AFP

Назначенный в прошлом месяце внештатным советником президента Украины Владимир Бородянский представил часть команды Офиса президента по разработке гуманитарной политики страны.

30 августа на своей странице в Facebook он сообщил, что на данный момент были согласованы десять координаторов:

  1. музеи и заповедники – Мария Задорожная;
  2. спорт – Владимир Шумилин;
  3. кино – Виктория Ярмощук;
  4. медиа и информационная безопасность – Федор Гречанинов;
  5. театр – Андрей Палатный;
  6. музыка – Галина Григоренко;
  7. туризм – Павел Корниенко;
  8. благотворительность и волонтерство – Валерия Татарчук;
  9. книги и издательская индустрия – Антон Мартынов;
  10. гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий – Александра Дворецкая.

Бородянский обещал позже сообщить имя координатора молодежной политики, а также уточнил, что подходящую кандидатуру на координатора по религиозным вопросам пока еще не подобрали.

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"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы, работая с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым попросту небезразлично, как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине", – добавил Бородянский.

Помимо того, в ОПУ работают сервисы по координации рабочих групп, центр аналитики, который занимается аудитом текущего состояния (юридической поддержкой, финансами, социологией, за которую отвечает Анна Добрывечер), а также коммуникации – ими занимается Виктория Волонтырец. Операционный директор – Алексей Сивирин.

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REUTERS/Gleb Garanich

Работает Офис на базе общественной организации "Змінюємось разом" ("Меняемся вместе").

Напомним, что накануне Верховная Рада на первой своей сессии проголосовала за состав нового Кабинета министров, в котором Бородянский занял кресло министра культуры, молодежи и спорта.

Мы также писали о назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения главой правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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назначения координатор Офис президента Бородянский

Источник: Сегодня

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