Кто будет курировать гуманитарную политику Украины: у Зеленского назвали имена

Назначенный в прошлом месяце внештатным советником президента Украины Владимир Бородянский представил часть команды Офиса президента по разработке гуманитарной политики страны.
30 августа на своей странице в Facebook он сообщил, что на данный момент были согласованы десять координаторов:
- музеи и заповедники – Мария Задорожная;
- спорт – Владимир Шумилин;
- кино – Виктория Ярмощук;
- медиа и информационная безопасность – Федор Гречанинов;
- театр – Андрей Палатный;
- музыка – Галина Григоренко;
- туризм – Павел Корниенко;
- благотворительность и волонтерство – Валерия Татарчук;
- книги и издательская индустрия – Антон Мартынов;
- гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий – Александра Дворецкая.
Бородянский обещал позже сообщить имя координатора молодежной политики, а также уточнил, что подходящую кандидатуру на координатора по религиозным вопросам пока еще не подобрали.
"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы, работая с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым попросту небезразлично, как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине", – добавил Бородянский.
Помимо того, в ОПУ работают сервисы по координации рабочих групп, центр аналитики, который занимается аудитом текущего состояния (юридической поддержкой, финансами, социологией, за которую отвечает Анна Добрывечер), а также коммуникации – ими занимается Виктория Волонтырец. Операционный директор – Алексей Сивирин.
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Напомним, что накануне Верховная Рада на первой своей сессии проголосовала за состав нового Кабинета министров, в котором Бородянский занял кресло министра культуры, молодежи и спорта.
Мы также писали о назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения главой правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.
Все подробности в спецтеме Назначения во власти
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