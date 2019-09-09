У Зеленского рассказали о деталях переговоров с Россией и ЕС по Цемаху

Информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем исходила от СМИ

Владимир Цемах / Фото: AFP

Россия с первого дня переговоров по обмену удерживаемыми лицами требовала выдать ей террориста "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, передает "Украинская правда".

"Его фамилия была с самого начала", – сказал он.

Ермак также сообщил, что "Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы".

Реклама

"Они (нидерландская сторона, – Ред.) имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования", – сказал помощник президента.

Ермак также подчеркнул, что информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем исходила от СМИ.

"Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он важным", - сказал он.

"А что касается каких-то последствий политических ... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами. Кроме того, насколько мне известно, и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и тому подобное. И это рабочий механизм", - добавил он.

Напомним, ранее мы писали, что выдача Владимира Цемаха была главным требованием Москвы в переговорах об обмене удерживаемыми лицами.

Кроме этого, власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.

Все подробности в спецтеме Освобождение Цемаха

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама