Зеленский о масштабном обмене пленными: Цемаха допросили, и не только перед возвращением

После масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Владимир Цемах, которого считают фигурантом дела об уничтожении МН17, был допрошен перед отправкой в Россию.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили", – заверил глава государства, выступая в "Борисполе" после встречи освобожденных украинцев.

Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

В то же время, Зеленский признался, что "это было сложно".

"Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", – резюмировал он.

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В свою очередь, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о том, что требование России о включении Цемаха в список на обмен свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17, а его невыдача означала бы прекращение переговоров по обмену, сообщает "Интерфакс-Украина".

Также он добавил, что "отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией".

"Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17", – подчеркнул он.

В то же время, по словам Баканова, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все результаты которого приобщены к материалам дела.

Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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