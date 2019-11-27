Развитие событий на Донбассе внушает определенный оптимизм – Сайдик

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Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик призвал все стороны сделать все возможное для строгого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Сайдик заявил сегодня после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что стороны в начале этой недели уведомили Специальную мониторинговую миссию об окончании разведения сил и средств на участке в районе Золотого. На другом участке – в районе Петровского – пока продолжаются работы по удалению фортификационных сооружений.

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"К сожалению, число нарушений прекращения огня продолжает колебаться. Согласно данным СММ, которые были обсуждены в рабочей группе по безопасности, после относительного спада на прошлой неделе их число в последние дни опять возросло. Поэтому обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все возможное для строгого соблюдения режима тишины. Надеюсь, что работу лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря не будут издалека тревожить боевые действия в Донбассе", – заявил Сайдик.

"В преддверие этого саммита хотел бы подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками "нормандского формата". И сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу", – подчеркнул дипломат.

В тренде ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил в Золотом

Также он сказал, что сегодня в Минске состоялась предпоследняя встреча ТКГ в этом году.

Как отметил Сайдик, развитие событий в зоне конфликта на востоке Украины в последнее время внушает определенный оптимизм. К примеру, 20 ноября в Станице Луганской в присутствии президента Украины Владимира Зеленского после окончания ремонта был открыт пешеходный мост. Это, по словам дипломата, большое облегчение для населения, ведь по последним данным ежедневно около 11 тыс. человек проходят через пункт пропуска в Станице Луганской.

Напомним, что лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Франции и Германии – согласовали дату первых за несколько лет переговоров. Встреча состоится 9 декабря в Париже.

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