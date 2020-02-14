У Зеленского решили судиться с журналистами из-за Омана: авторы расследования ответили президенту

Встреча Владимира Зеленского и Абдулсалама аль-Муршиди / Фото: president.gov.ua

Авторы расследования о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Оман и возможной встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также общественный вещатель ответили главе государства.

Об этом говорится на сайте "Общественного".

В Офисе президента заявили, что в сюжете – ложь, и они подают в суд на журналистов.

В ответ "Общественное" заявило, что никогда не имело оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов, которые делают программу "Схемы: коррупция в деталях".

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Журналисты поддерживают намерение ОП подавать в суд с целью опровержения информации, ведь именно такое решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе.

"Общественное" напомнило о существовании Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета и порекомендовало представителям Офиса президента, кроме суда, обратиться туда. Так можно проверить расследование журналистов на соответствие профессиональной этики и стандартов.

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Также журналисты "Схем" заявили, что в их материале нет утверждения, что встреча между Зеленским и Патрушевым действительно состоялась.

Как сообщали новости "Сегодня", в СМИ вышел сюжет, что российский чиновник прилетел в ночь на 8 января чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины в Киев. В итоге журналисты решили, что у Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым могла быть встреча.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал расследование СМИ о визите Зеленского в Оман. Его удивило, что журналисты выпустили данный сюжет, не имея при этом никаких конкретных фактов и доказательств такой встречи в Омане.

В свою очередь в Кремле также заявили, что информация программы "Схемы" не соответствует действительности и никакой встречи Зеленского с Патрушевым не было.

Смотрите в сюжете, как Зеленский в начале января ездил в Оман и встречался с местными инвесторами:

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