У Зеленского заявили о получении "отписки" вместо списка членов коалиции

Представитель президента в Раде требует предоставить перечень всех членов парламентского большинства

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий не смог сразу предоставить представителю президента в парламенте Руслану Стефанчуку официальный состав коалиции, о чем последний заявил в ходе согласительного совета ВРУ.

Напомнив о слушаниях в Конституционном суде Украины насчет признания неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, Стефанчук сказал, что команда президента подала запрос на предоставление "ряда документов, копий, стенограмм".

"К большому сожалению, мы получили отписку, что наше обращение зарегистрировано, учитывая большое количество запрошенных документов, их подготовка и обработка требуют продления указанного вами срока для исполнения", – сказал представитель президента в Раде, призвав Парубия скорее предоставить списки фракций и копии заседаний секретариатов.

Парубий же заверил в том, что документы о составе фракций и заявления депутатов о выходе из них уже были поданы в КСУ, и обещал передать их и Стефанчуку.

Он напомнил, что ни у спикера парламента, ни у президента нет полномочий определять численный состав коалиции. В то же время, он отметил, что у него есть документы, свидетельствующие о численности фракций, комитетов и аппарата.

Парубий утверждает, что передал в КСУ список из фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", в которых на момент формирования правительства было больше 226 народных депутатов без внефракционных, а также заявления народных депутатов о выходе из коалиции с момента ее создания.

"Я передал также второй документ, от первой цифры, когда была создана коалиция из 302 народных депутата, я передал все заявления о выходе из коалиции, которые поступили ко мне в аппарат или секретариат от момента создания до пятницы 18 мая, когда НФ сообщил о выходе из коалиции. Если взять эту цифру 302 и все заявления, которые были переданы и обычной математической формулой их отнять, эта цифра будет больше, чем 226. Я считаю, этих документов достаточно для КСУ", – сказал спикер Рады и пообещал передать все эти документы и Руслану Стефанчуку.

Напомним, новости "Сегодня" вели подробную хронологию того, как Конституционный суд рассматривал дело о роспуске Рады. На слушания дела пришел президент Украины Владимир Зеленский.

Стоит также отметить, ранее в Конституционном суде заявили, что глава парламента Андрей Парубий прислал не все данные по существовавшей коалиции.

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