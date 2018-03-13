Участие России в миссии ООН на Донбассе неприемлемо – Полторак

Россия сначала нападает на Украину, а потом строит из себя миротворца, отметил министр

Российский контингент не должен войти в состав миротворческой миссии на Донбассе, а миротворцы должны установить контроль над частью российско-украинской границы. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак во время встречи с литовскими журналистами.

По его словам, Украина настаивает на размещении миссии ООН на всей оккупированной территории Украины в соответствии с нормами международного права.

"Нужно обеспечить контроль над частью российско-украинской государственной границы, а с территории Украины необходимо вывести все незаконные вооруженные формирования и регулярные части вооруженных сил РФ. Миссия должна установить контроль над состоянием хранения тяжелого вооружения", – говорится в сообщении на странице Полторака в Facebook.

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Он считает неприемлемым тот момент, что Россия сначала нападает на Украину, а потом строит из себя миротворца.

"Мы также категорически против того, чтобы РФ участвовала в миссии, потому что это неприемлемо, когда Россия осуществляет агрессию против Украины, захватывает Крым, захватывает частично Донецке и Луганске область, а затем предлагает себя в качестве миротворца", – подчеркнул министр.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. Недавно президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещения "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договориться об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.