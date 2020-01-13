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Уголовное производство против экс-главы ГБР: Роман Труба подтвердил

13 января, 16:30

Экс-директор Госбюро расследований не верит в перспективность открытого в его отношении дела

Роман Труба

Роман Труба / Фото: Сегодня

Украинская прокуратура действительно расследует возможные нарушения со стороны бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Информацию об этом экс-глава ГБР подтвердил лично в своем Telegram-канале 13 января.

"Экс-глава ГБР уверен, что уголовное производство Офиса генпрокурора относительно его действий не имеет перспектив, ведь дело открыто "относительно сообщений о фейковых аудиозаписях", – говорится в сообщении.

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Речь идет о "прослушке" Трубы – в сентябре в вентиляционной системе его офиса была обнаружена аппаратура подслушивания. Тогда в бюро по этому поводу заявили, что в кабинете обсуждались рабочие моменты и утечка такой информации может навредить ходу досудебных расследований.

Сейчас, по мнению Трубы, главный вопрос заключается в том, кто заказал и установил "прослушку" для получения "фейковых записей".

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Фото: kremlin.ru

Напомним, что бывшего директора ГБР подозревают в умышленном неисполнении решения суда, халатности, злоупотреблении служебным положением и разглашении данных предварительного расследования.

Должность директора ГБР Роман Труба занимал с 22 ноября 2017 года по 27 декабря 2019 года – в рамках перезагрузки следственного ведомства назначенного своим предшественником Петром Порошенко чиновника уволил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в декабре Национальное антикоррупционное бюро Украины провело в Госбюро расследований серию обысков в связи с возможными злоупотреблениями.

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