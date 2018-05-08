Угрозы, охрана и "друзья" прокуроры подозреваемого: Найем рассказал о ходе расследования

Народный депутат Мустафа Найем, который пока проходит лечение после избиения, рассказал, что происходит с уголовным производством и почему попросил охрану для себя. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил один важный момент – сбежавший из Украины подозреваемый хорошо знаком с прокурорами, к которым на руки попало уголовное производство по избиению, однако удалось добиться того, что его передали другой группе обвинителей.

"Удалось предотвратить стопроцентный слив уголовного производства. Еще в первый день, когда мы получили выписку из реестра досудебных производств, оказалось, что ряд прокуроров Шевченковского района состоят в тесной дружеской связи со сбежавшим подозреваемым. Один является родственником их партнера по бизнесу, а второй – уже после того, как получил на руки наше дело, – встречался с родственниками беглеца. Почему прокуроры не заявили о существующем конфликте интересов и не взяли самоотвод, думаю, должна разобраться квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры, куда мы обязательно обратимся. Тем не менее, вчера по решению Генерального прокурора дело уже забрали в городскую прокуратуру, и, надеюсь, в новой группе прокуроров не окажется друзей подозреваемых", – написал Найем.

Также он удивлен ситуацией с освобождение Саитова в Азербайджане из-за того, что якобы украинская сторона не предоставила экстрадиционные документы, хотя в ГПУ уверяют в обратном.

"В Генпрокуратуре уверяют, что это не так, и абсолютно все необходимые документы были отосланы в Баку своевременно. Более того, у украинской стороны есть еще 40 дней для дополнительного информирования о деталях дела. В любом случае остается вопрос, почему азербайджанский суд отпустил подозреваемого, учитывая предъявляемые ему обвинения. Видимо, сказываются особенности просоветского синдрома", – прокомментировал нардеп.

Также Найем рассказал о мерах полиции по предоставлению ему охраны из-за угроз.

"В течение пяти последних дней на мою официальную электронную почту от имени разных организаций регулярно приходят письма с требованием угомониться, забрать заявление и т.п. Я не стану повторять тут сами угрозы мне и моим родственникам. Оперативно определить точно, от кого они поступают, невозможно. В любом случае, пугать бессмысленно, с нервами у меня все в порядке. Все письма и материалы мы передаем следствию. В то же время, учитывая все обстоятельства, мои адвокаты и близкие настояли обратиться за государственной охраной, которую вчера уже предоставила Национальная полиция Украины. За охраной обратился не как депутат, а как обычный гражданин в порядке статьи 129 уголовного кодекса", – добавил политик.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Правоохранители заявили, что нападавшим на Найема грозит до четырех лет тюрьмы, а следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих напавших, которыми оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Позже всем троим избрали меры пресечения. Гражданину РФ Ахмеду Саитову – домашний ночной арест до 30 июня. Гражданину РФ Магомед-Салих Саитову – круглосуточный домашний арест до 30 июня. Умолту Темербулатову – запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.