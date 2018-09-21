Украина будет судиться с Россией в лондонском суде из-за военной агрессии – Климкин

Украина намерена судиться с Россией в Лондонском суде за военную и гибридную агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на брифинге.

По его словам, нарушенный Москвой Договор о дружбе Украина с начала войны применяла против РФ при формировании таких исков как по морскому праву за нарушения в Черном и Азовском морях (в Международном арбитраже), о нарушении прав человека (в Европейском суде), по "долгу Януковича" (в Лондонском суде).

"Это касается и международного суда ООН. И у нас сейчас есть несколько революционных исков против России. Но, что очень важно, именно ссылки на нарушение Россией этого Договора (о дружбе) помогли нам достичь успеха в процессе вокруг так называемой "трешки" Януковича (иск России к Украине по "долгу Януковича" в 3 млрд долл. – ред.). То, что это решение принято, мы обязаны, в том числе, последовательной юридической тактике. И сейчас, и это опять-таки революционно, вопросы о вооруженной агрессии России и гибридной агрессии России будут рассматриваться в Лондонском суде. Именно в этом смысл апелляционного решения. Мы готовимся к этому рассмотрению, как и последовательно готовимся к рассмотрению в рамках других международных площадок", – сказал Климкин и подчеркнул, что главным средством борьбы с российской агрессией является юридическая плоскость.

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Также он указал на проблему Договора о дружбе с Россией.

"В нем даже не предусмотрена ни одна процедура урегулирования споров. Если Россия нарушает этот договор, как правило, является четко указанной логика, в какие суды идти, либо органы ... поскольку это был Договор о дружбе и сотрудничестве. Даже это не было предусмотрено", – пояснил министр.

Как сегодня сообщал Климкин, Киев официально сообщил России о непродлении Договора о дружбе. По его словам, в своей ноте МИД детально аргументировал нарушения России по всем положениям документа.

Напомним, 14 сентября британский суд вынес решение в споре Украины и России по "долгу Януковича". Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Украины. Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства.