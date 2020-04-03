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  1. Новости политики

Украина договорилась о поставке из Индии препаратов от коронавируса – нардеп

3 апреля, 01:47

Елена Кузьмич

Пока неизвестно, о каких препаратах идет речь

Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов, которые используются для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий.

"Удалось договориться с индийскими партнерами по поставкам в Украину трех наименований препаратов", – заявил он.

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Правда, Радуцкий не уточнил, о каких препаратах идет речь.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда препарат для лечения коронавируса отправится в регионы.

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Также Степанов сообщил, что Минздрав ведет переговоры с фармпроизводителями о поставках препаратов гидроксихлорохина.

"У нас уже есть договоренность с ведущими компаниями о поставке этого препарата. Думаю на следующей неделе мы получим в Украине его для лечения пациентов", – сказал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что 88% умерших в Украине от коронавируса имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Также в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 22 летальных случая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Индия лечение Украина коронавирус препараты

Источник: Интерфакс-Украина

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