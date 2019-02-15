Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина – главная жертва конфликта России и Запада: документ

Сегодня, 14:59

Из всех стран-соседей России больше всех за свое стремление к свободе и демократии заплатила Украина

Фото: Сегодня
Украина – главная жертва конфликта России и Запада: документ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/05c/236/5c505c236305d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/05c/236/5c505c236305d.jpg Политика Из всех стран-соседей России больше всех за свое стремление к свободе и демократии заплатила Украина

Страны-соседи России, включая Украину, сильнее остальных подвержены последствиям геополитического соперничества между Москвой и Западом, говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности "Большая головоломка: кто будет собирать осколки".

Как говорится в документе, сближение с Россией, чья экономика слабее западной, а политика характеризуется мерами принуждения, не привлекает эти страны, к которым авторы отчета относят также Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию и Молдову.

Несмотря ни на программу "Восточное партнерство" Евросоюза, ни на политику открытых дверей НАТО, эти страны находятся в подвешенном состоянии в отношении собственной безопасности, что дорого обходится региону из-за санкций и политический образований.

Составители доклада предупреждают, что ситуация в Восточной Европе ухудшится в случае усиления напряженности между Востоком и Западом.

Авторы считают, что сильнее всех от развала системы безопасности в Европе после окончания холодной войны пострадала Украина, и напоминают об аннексии Крыма, войне на Донбассе, жертвами которой с обеих сторон погибло более 10 тыс. человек, а также о захвате трех кораблей ВМС с 24 моряками. И теперь Россия заявляет свои права на Азовское море.

Кроме того, Кремль продолжает милитаризацию Крыма с целью сдерживания НАТО и установления в черноморском бассейне зоны воспрещения доступа. Альянс, в свою очередь, усиливает силы сдерживания и обороны в этом регионе.

"Пока улучшения отношений между Западом и Россией ждать не приходится, а следовательно, никакого облегчения для "стран посередине" не будет", – резюмируют составители доклада.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил крупного военного вторжения России в Украину в случае, если не получится дестабилизировать ситуацию внутри страны и Москва "проиграет" на украинских выборах. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Украина, холодная война, агрессия России, аннексия Крыма, война на востоке Украины , гонка вооружений, мюнхенская конференция

Вы сейчас просматриваете новость " Украина – главная жертва конфликта России и Запада: документ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

inosmi.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В НАТО не готовы противостоять военной силе Кремля – СМИ

Вчера, 01:41

Споры в НАТО о расходах на оборону могут расколоть альянс, дав шанс Кремлю

В Украине нет "внутреннего конфликта", ее оккупируют солдаты РФ – Германия в ООН

13 февраля, 01:06

Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности

Война с Китаем или НАТО: Россию заподозрили в подготовке к крупному конфликту

7 февраля, 13:27

В прошедшем году Кремль значительно нарастил интенсивность военных маневров и сделал их более комплексными

Украина и Бельгия обсудили агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире – Геращенко

9 февраля, 04:00

Особое внимание стороны уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива

Заседание Совбеза ООН: Россия получила обвинение в подпитке конфликта на Донбассе

12 февраля, 22:30

Представители стран ЕС опубликовали совместное заявление на экстренном заседании Совета безопасности ООН

"Россия не уважает слабость": Германия призвала Запад надавить на Кремль

23 января, 15:43

В интересах ЕС убедить Россию в большей степени играть по правилам, считает министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Причина смерти Децла, интересные факты из биографии

В Киеве изменили правила проезда для льготников в транспорте

Геращенко об истерике РФ на Совбезе ООН

Умер известный советский певец Сергей Захаров

Финляндия потребовала от РФ вернуть захваченные СССР территории

"Хватит болтать": Медведев устроил разнос из-за провала России
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

План Путина сработал: ЕС бросил Украину на растерзание Кремлю