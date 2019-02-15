Украина – главная жертва конфликта России и Запада: документ
Из всех стран-соседей России больше всех за свое стремление к свободе и демократии заплатила Украина
Страны-соседи России, включая Украину, сильнее остальных подвержены последствиям геополитического соперничества между Москвой и Западом, говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности "Большая головоломка: кто будет собирать осколки".
Как говорится в документе, сближение с Россией, чья экономика слабее западной, а политика характеризуется мерами принуждения, не привлекает эти страны, к которым авторы отчета относят также Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию и Молдову.
Несмотря ни на программу "Восточное партнерство" Евросоюза, ни на политику открытых дверей НАТО, эти страны находятся в подвешенном состоянии в отношении собственной безопасности, что дорого обходится региону из-за санкций и политический образований.
Составители доклада предупреждают, что ситуация в Восточной Европе ухудшится в случае усиления напряженности между Востоком и Западом.
Авторы считают, что сильнее всех от развала системы безопасности в Европе после окончания холодной войны пострадала Украина, и напоминают об аннексии Крыма, войне на Донбассе, жертвами которой с обеих сторон погибло более 10 тыс. человек, а также о захвате трех кораблей ВМС с 24 моряками. И теперь Россия заявляет свои права на Азовское море.
Кроме того, Кремль продолжает милитаризацию Крыма с целью сдерживания НАТО и установления в черноморском бассейне зоны воспрещения доступа. Альянс, в свою очередь, усиливает силы сдерживания и обороны в этом регионе.
"Пока улучшения отношений между Западом и Россией ждать не приходится, а следовательно, никакого облегчения для "стран посередине" не будет", – резюмируют составители доклада.
Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил крупного военного вторжения России в Украину в случае, если не получится дестабилизировать ситуацию внутри страны и Москва "проиграет" на украинских выборах.
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