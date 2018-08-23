Украина готова помиловать двух россиян в обмен на украинских военных заложников – Геращенко

Она подчеркнула, что Украина отстаивает позицию "одновременной передачи граждан РФ в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля"

Украина готова помиловать двух россиян, осужденных за посягательство на территориальную целостность и терроризм в Украине, в обмен на украинских военных заложников, которых незаконно удерживают контролируемые Россией боевики на Донбассе.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Минск. День второй. Украинская сторона ищет все возможные пути для разблокирования процесса освобождения заложников из РФ и с оккупированных территорий. Сделала очередное конкретное предложение россиянам: украинская сторона готова, как исключение, помиловать двух граждан РФ, имеющих проблемы со здоровьем, передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинцев-военнослужащих, которых более 3 лет незаконно удерживают на Донбассе", – заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что Украина отстаивает позицию "одновременной передачи граждан РФ в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля".

"Украинская сторона выражает глубокую обеспокоенность тем фактом, что в течение долгого времени мы так и не получили от РФ ни одного (ни устного, ни письменного) ответа на наше предложение передать им россиян, совершивших преступления, в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Ждем официального ответа РФ на это предложение", – добавила Геращенко.

"Украинская сторона считает одинаковым приоритетом важность освобождения политзаключенных Кремля в РФ и заложников на оккупированных Кремлем территориях Донбасса. И решение об освобождении и политзаключенных и заложников принимает исключительно Кремль, сегодня именно РФ и их марионетки блокируют освобождение заложников и все здоровые инициативы и попытки разблокировать этот вопрос", – заявила Геращенко.

"Именно поэтому омбудсмен Москалькова (уполномоченный РФ по правам человека – Ред.) отказалась приехать в Минск, чтобы обсудить передачу удерживаемых", – считает она.

Как сообщалось, сегодня, 22 августа, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске заявила, что представители РФ и подконтрольные ей боевики заблокировали все инициативы Украины по освобождению заложников и политических заключенных.

Ранее мы писали, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко расценивает слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой о невозможности освобождения украинского режиссера Олега Сенцова как затягивание времени и продолжение тактики шантажа.

Также ранее политик напомнила россиянам и представителям ОБСЕ, что сегодня ровно 100 дней как голодает узник Кремля Олег Сенцов.