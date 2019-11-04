Украина и НАТО: политолог назвал два варианта развития событий

/ Фото: Офис Президента Украины

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Пока Украина и НАТО заявляют о переходе на новый формат отношений, вопрос членства давно подвис в воздухе и ничего и никакой конкретики не происходит. Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков в своем блоге на сайте "Сегодня" назвал два вариант развития событий.

В первом случае Киев может спокойно, без лишних "криков" о вступлении в НАТО, заниматься необходимыми реформами и делом подкрепить свое стремление попасть в военный союз.

"Собственно во внешней политике Украины в ближайший период ждут только две альтернативы. В первом случае наше государство и дальше де-факто внеблоковое, но продолжает двигаться в НАТО. В Альянсе нам не говорят "да", но и категорического "нет" нет. Между тем наше государство, в том числе выполняя на практике закон о национальной безопасности, реформирует эффективно свой сектор безопасности и обороны. Как следствие, у нас есть аргументы даже для самых ярых скептиков относительно украинской евроатлантической интеграции – мы не на словах, а на деле движемся в НАТО", – написала Белесков.

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Но есть и неприятная альтернатива: если Украина будет проваливать свои реформы, то на Западе будет все больше сторонников примирения с Россией.

"Чем больше в Украине будут возникать проблемы с реформами, то все больше на Западе (особенно в Западной Европе) будет сторонников геополитического modus vivendi с РФ. Соответствующий план примирения, в том числе, можно организовать из-за прекращения политики открытых дверей НАТО, на что Украине будет очень трудно влиять. Здесь собственно и важный момент – сторонникам евроатлантической интеграции Украины надо бояться больше именно такого сценария по формальному прекращению политики расширения НАТО, а не примирения Украины и РФ, и отказа первой от членства в НАТО с возвращением к внеблоковости. Последнее будет сделать значительно труднее в условиях неготовности РФ отказаться от политики давления на Украину, включая создание военной инфраструктуры вблизи границ нашей страны. В противном случае любая сознательная власть в Украине просто не сможет поставить на повестку дня вопрос внеблоковости", – подчеркнул эксперт.

Больше читайте на сайте "Сегодня" о ситуации с членством в альянсе в блоге Николай Белескова: План дій щодо членства в НАТО: форсувати чи притримати.

Как сообщали новости "Сегодня", после встречи 31 октября с Йенсом Столтенбергом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не снимает вопрос о ПДЧ с повестки дня. Также президент анонсирует усиление сотрудничества Киева с альянсом и новые совместные проекты.

Напомним, недавно министр обороны Андрей Загороднюк и замглавы МИД Украины Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет просить о ПДЧ в НАТО. Правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

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