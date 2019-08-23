Украина и не только: что обсуждал Трюдо с Помпео в Канаде

Политики подняли ряд, в том числе и "украинский вопрос"

Майк Помпео и Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Chris Wattie

На следующий день после телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщили в пресс-службе главы канадского правительства, переговоры состоялись 22 августа в Оттаве. Политики обсудил ряд вопросов, в том числе и ситуацию в Украине.

"Премьер-министр и государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамме и Кашмире", – заявили у Трюдо.

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Помимо того, обсуждались темы отношений с Китаем, ситуация в Гонконге, а также двухстороннего сотрудничества Вашингтона и Оттавы, в том числе и в Арктике.

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Джастин Трюдо поблагодарил Помпео за визит и выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Большой семерки", который открывается 24 августа во Франции.

Напомним, в июле Зеленский впервые посетил Канаду в качестве украинского президента. Лидеры встретились в Торонто, где обсудили ряд важных двусторонних и международных вопросов. Кроме того, украинский президент пригласил Джастина Трюдо посетить Украину.

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