Украина и не только: что обсуждал Трюдо с Помпео в Канаде

На следующий день после телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с госсекретарем США Майком Помпео.
Как сообщили в пресс-службе главы канадского правительства, переговоры состоялись 22 августа в Оттаве. Политики обсудил ряд вопросов, в том числе и ситуацию в Украине.
"Премьер-министр и государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамме и Кашмире", – заявили у Трюдо.
Помимо того, обсуждались темы отношений с Китаем, ситуация в Гонконге, а также двухстороннего сотрудничества Вашингтона и Оттавы, в том числе и в Арктике.
Джастин Трюдо поблагодарил Помпео за визит и выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Большой семерки", который открывается 24 августа во Франции.
Напомним, в июле Зеленский впервые посетил Канаду в качестве украинского президента. Лидеры встретились в Торонто, где обсудили ряд важных двусторонних и международных вопросов. Кроме того, украинский президент пригласил Джастина Трюдо посетить Украину.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк