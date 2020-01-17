Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Украина и США создадут группу для расследования возможной слежки за Йованович

17 января, 22:51

Страны имеют общую цель - защита прав человека и недопущение нарушения законодательства

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 20 января МВД совместно со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине создадут группу для расследования возможной слежки за бывшим американским послом Мари Йованович.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Уже в понедельник мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине общую группу для выяснения всех обстоятельств и беспристрастного расследования этого инцидента", – сказал министр.

Реклама

Аваков отметил, что 17 января общался с несколькими представителями дипломатических кругов США. Страны имеют общую цель – защита прав человека и недопущение нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных отношениях, подчеркнул он.

Ранее 16 января в МВД Украины заявили, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, а после их исследованияНацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.

В тренде
Заявление Гончарука об отставке: эксклюзивное интервью Разумкова – видео
Дмитрий Разумков

Ранее МВД Украины обратилось к ФБР США с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможному уголовному преступлению. Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании.

Как мы сообщали ранее, адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что мог сыграть ключевую роль в увольнении Мари Йованович с должности посла США в Украине за препятствование расследованиям деятельности в Украине вице-президента США Джозефа Байдена, его сына Хантера и газовой компании Burisma.

Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс благодаря тому, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США расследование Арсен Аваков Украина группа Нацполиция йованович

Источники: Интерфакс-Украина , Голос Америки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке
Что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов
Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертовПолитика
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник Джулиани
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник ДжулианиПолитика
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в Европе
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в ЕвропеЕвросоюз
Зеленский встретился с ведущими
Зеленский встретился с ведущими "слугами народа" и решил отозвать законопроект о децентрализацииПолитика
Как отставка Гончарука повлияет на программу МВФ для Украины: мнение эксперта
Как отставка Гончарука повлияет на программу МВФ для Украины: мнение экспертаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...