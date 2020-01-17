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Под прицелом ФБР оказался бизнесменом, которого подозревают в слежке за послом США в Украине

17 января, 01:55

Сотрудники бюро 16 января еще до рассвета приехали к дому Хайда в штате Коннектикут

/ Фото: Getty Images

Федеральное бюро расследований заинтересовалось американским предпринимателем Робертом Хайдом, который якобы может быть причастен к слежке за Марией Йованович, когда она была послом США в Украине. Об этом сообщил телеканал NBC.

По словам его источников, сотрудники бюро 16 января еще до рассвета приехали к дому Хайда в штате Коннектикут. Они уехали спустя несколько часов. Беседовали ли они с Хайдом, не уточняется. Кроме того, сотрудники ФБР посетили офис, в котором работает бизнесмен.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что следователи бюро проверяют, какие связи поддерживал Хайд с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, а также предпринимателем Львом Парнасом, который выполнял в Украине поручения последнего.

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Ранее NBC опубликовало выдержки из переписки между Парнасом и Хайдом. По утверждению телеканала, эти материалы могут свидетельствовать о том, что Хайд с помощью неких лиц в Украине вел слежку за Йованович. Он, предположительно, обсуждал это с Парнасом.

Сам Хайд, который в настоящее время баллотируется на пост конгрессмена от штата Коннектикут, сообщил в интервью NBC, что не вел слежку за Йованович. Он заверил, что писал Парнасу об этом не всерьез.

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В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог.

Как мы сообщали ранее, адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что мог сыграть ключевую роль в увольнении Мари Йованович с должности посла США в Украине за препятствование расследованиям деятельности в Украине вице-президента США Джозефа Байдена, его сына Хантера и газовой компании Burisma.

Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс благодаря тому, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США ФБР слежка бизнесмен Украина посол США йованович

Источник: ТАСС

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