Украина изменит закон о люстрации: министр назвал причину

Денис Малюська / Фото: Facebook

После того, как ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по люстрации экс-чиновников, Украина намерена пересмотреть закон об очищении власти, внести в него изменения, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" министр юстиции Денис Малюська.

На вопрос, будет ли в связи с решением ЕСПЧ по украинским чиновникам времен Януковича инициирован пересмотр закона о люстрации, Малюська ответил положительно: "Будем. Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ".

Также Малюська считает не целесообразным законопроект президента Владимира Зеленского расширить люстрацию на чиновников, которые были при власти с 2014 года.

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"Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали", – сказал министр.

В то же время самое решение ЕСПЧ Украина намерена обжаловать.

"Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить. То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное", – сказал Малюська.

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Как сообщали новости "Сегодня", генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что Рада должна откорректировать закон о люстрации. По его словам, значительная часть прокуроров может восстановиться после решения ЕСПЧ по люстрации.

В то же время народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский даже зарегистрировал в парламенте законопроект №2287 о признании утратившим силу закона Украины "Об очищении власти".

Летом Конституционный суд рассматривал данный закон об очищении власти на конституционность. В итоге суд так и не принял решения и перенес рассмотрение вопроса на неопределенный срок.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят в 2014 году, после чего из государственных органов власти начали увольнять чиновников времен Януковича.

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