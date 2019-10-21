Рада должна откорректировать закон о люстрации — Рябошапка

Значительная часть прокуроров может восстановиться после решения ЕСПЧ по люстрации

/ Фото: president.gov.ua

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что Верховная Рада должна откорректировать действующий закон "Об очищении власти".

Об этом он сказал в интервью на одном из украинских телеканалов.

"Из-за закона о люстрации большая часть прокуроров была уволена, но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет восстановлена вследствие решения Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека", - сказал Генпрокурор.

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"Я думаю, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он соответствовал европейским стандартам соблюдения прав человека", – добавил он.

В то же время, говоря о реформе прокуратуры и аттестации прокуроров, Рябошапка подчеркнул, что численность прокуроров будет уменьшена процентов на 25-30, поскольку украинская правоохранительная система не требует такого большого количества прокуроров.

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