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Рада должна откорректировать закон о люстрации — Рябошапка

21 октября, 02:24

Значительная часть прокуроров может восстановиться после решения ЕСПЧ по люстрации

/ Фото: president.gov.ua

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что Верховная Рада должна откорректировать действующий закон "Об очищении власти".

Об этом он сказал в интервью на одном из украинских телеканалов.

"Из-за закона о люстрации большая часть прокуроров была уволена, но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет восстановлена вследствие решения Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека", - сказал Генпрокурор.

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"Я думаю, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он соответствовал европейским стандартам соблюдения прав человека", – добавил он.

В то же время, говоря о реформе прокуратуры и аттестации прокуроров, Рябошапка подчеркнул, что численность прокуроров будет уменьшена процентов на 25-30, поскольку украинская правоохранительная система не требует такого большого количества прокуроров.

Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, предлагающий признать закон о люстрации утратившим силу.

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Михаил Бно-Айриян. Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian

Напомним, 17 октября на сайте Европейского суда по правам человека был обнародован текст решения ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины" (согласно поданным пяти отдельным жалобам), согласно которому люстрация государственных служащих в Украине, которая стала возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014 года по май 2019-го.

Такая инициатива была встречена в штыки не только в Украине, но и на Западе. В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского. Дипломаты "Большой семерки" раскритиковали идею президента и сравнили ее с люстрацией в 2014 году.

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