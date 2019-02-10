Украина контролирует президента: ТОП-фактов недели

Центризбирком завершил регистрацию желающих сесть в кресло главы государства

Украина контролирует президента: ТОП-фактов недели 2019-02-10T21:43:00+02:00 Политика Центризбирком завершил регистрацию желающих сесть в кресло главы государства

Метровый бюллетень. 44 кандидата. Центризбирком завершил регистрацию желающих сесть в кресло президента. Нынешняя кампания побила уже не один рекорд. И по количеству зарегистрированных официальных наблюдателей 138 общественных организаций против 10-ти 2014-го года. И – по открытым уголовным производствами: на прошлой неделе было 9, а на этой - уже 15.

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол пообещал подарить уникальное издание Бучанского Евангелие тому, кто сообщит о самой оригинальной попытке нарушить закон на этих выборах. Это как пряник. А от парламента – кнут. Профильный комитет рекомендует депутатам поддержать законопроект "Об усилении наказания за избирательные нарушения".

Незаконная оплата работы агитаторов. На ней "попались" два штаба. Какие? Знает министр внутренних дел, но не говорит. Ждет, пока парламент примет Закон – и за скупку голосов избирателей грозит до 6 лет тюрьмы, или штраф -5100 гривен. На президентских выборах Аваков хочет потренироваться, а осенью-на парламентских – закрепить результат.

"Такие изменения позволят правоохранителям более эффективно противодействовать одной из крупнейших угроз объективного проведения выборов в Украине – подкупа избирателей", – заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Андрей Садовый – оказался одним из крупнейших нарушителей предвыборного законодательства, по версии наблюдателей общественной организации "Опора". Этот кандидат развесил свои рекламные билборды без выходных данных. Его соперник Кошулинский агитки напечатал правильно, а разместил там, где запрещено.

"Достаточно часто любят размещать агитационные материалы, например, в местах не предусмотренных для этого законом. То есть это: на деревьях, на столбах электропередач. Ну, во-первых, это, как я уже говорил, запрещено законом. Вся агитация должна размещаться только в отведенных для этого местах. Во-вторых, это нарушение правил благоустройства в населенных пунктах", – говорит Николай Зинченко, координатор общественного наблюдения за выборами в Харьковской области.

Самовыдвиженец Роман Насиров – отличился солиднее. В 2017 году председателя Государственной фискальной службы обвинили в нанесении ущерба государству на два миллиарда гривен. Расследование выявило наличие у него британского гражданства. А на днях у кандидата нашли еще и счет в Великобритании, на 300 000 долларов. Уголовное дело, кстати, не закрыто.

Первый, кто может снять свою кандидатуру с выборов – Дмитрий Гнап. Он оставил журналистику ради политики и сразу оказался в центре денежного скандала. В 2015-м его журналистский проект получил 15000 евро. Гнап обещал отдать их на нужды армии, но не отдал. Партия "Сила людей", которая выдвинула Гнапа кандидатом требует вернуть залоговые 2,5 млн грн.

Окончательный список фамилий объявят 8 марта. Ибо до 7-го числа претенденты имеют право выйти из игры.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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