Украина может избавиться от России: Маломуж рассказал о новом "мировом формате"

Продвижение в урегулировании кризиса в Украине может произойти благодаря "новому формату", который сейчас зреет в мире с участием крупнейших мировых игроков. Новые договоренности изменят миропорядок, а вместе с ним помогут приблизить окончание войны на Донбассе.

Об этом рассказал "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, сейчас в мире идут глобальные переговоры по новому миропорядку между США, Европейским Союзом, Китаем, Японией, Индией, Бразилией, Канадой, Россией. Этот новый "формат" коснется и Украины: например, тот же представитель США по Украине Курт Волкер будет гнуть линию выполнения Минских соглашений, но уже при поддержке ведущих стран мира, чтобы воздействовать на Москву для ухода с Донбасса.

"Кто может реально изменить ситуацию? Это страны-участницы, которые сейчас готовят новый пакет глобальных договоренностей, чтобы не допустить глобальных катастроф. И в этом формате мы уже можем говорить о дорожной карте по Украине. Да, возможно дорожная карта, которая будет подготовлена при участии министров иностранных дел ведущих стран мира, в какой-то степени будет совпадать с Минским соглашениями. Но это будет совсем другой формат. Это реальная программа действий, которая сейчас готовится и будет утверждена в новом формате с участием в том числе России. И это будет юридически обязывающий документ и программа действий по выполнению под эгидой руководителей ведущих стран мира и их уполномоченных представителей, например, министров иностранных дел, министров обороны. То есть это тот контингент участников рабочей группы, который принимает решение в соответствии с правовой позицией стран-участниц этого формата. И только такой формат сработает", – рассказал Маломуж.

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Он отметил, что новый "мировой формат" зреет и сейчас идет тяжелый процесс неофициальных переговоров между странами. Это будет что-то вроде Хельсинских соглашений, где будут приниматься все стратегические решения относительно нового миропорядка: это ограничение и контроль глобальных вооружений, недопущение глобальных контраверсионных сценариев между различными блоками, а также решение проблем стратегического, экономического, экологического характера и вопросов в сфере безопасности (выживание человечества).

"То есть, готовится мощный формат на новом качественном этапе, который даст программы действий по каждой проблемной ситуации, включая Украину. Будут приняты юридически обязывающие документы. И самое главное, будут созданы механизмы реализации не под эгидой Трехсторонней контактной группы (в Минске – ред.), которая по сути ничего не решает, а в рамках серьезного формата. И в этом формате Путин будет критически зависим от всех договоренностей, потому что там будет стоять вопрос и перспектив самой России. Поэтому это совсем другой механизм", – объяснил экс-разведчик.

Отметим, что ближайшая попытка изменить ситуацию в российско-украинском противостоянии может произойти уже 11 ноября в Париже, куда приглашены лидеры стран "нормандского формата" и президент США. Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Меркель не зря собирает вместе Порошенко и Путина – у нее есть некий план по Донбассу.