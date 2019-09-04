Ответ на агрессию России: в Пентагоне назвали колоссальную сумму помощи Украине

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Власти Соединенных Штатов достигли значительного прогресса в оказании военной помощи Украине и в настоящее время обсуждают вопрос о дальнейшем ее предоставлении.

Об этом заявил в среду, 4 сентября, заместитель руководителя управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности Грегори Кознер на конференции, организованной еженедельником Defense News.

"Правительство предоставило в целом более 1,5 млрд долларов помощи Украине в ответ на агрессию России. Мы уверены в том, что достигли очень большого прогресса с украинскими партнерами", — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах предоставления военной помощи Киеву.

"Что касается более широких обсуждений относительно бюджета, то мы постоянно оцениваем наше сотрудничество в области безопасности, чтобы убедиться в том, что мы эффективно тратим деньги налогоплательщиков. Этот вопрос сейчас обсуждается", — добавил Кознер.

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Новости "Сегодня" сообщали, что сенаторы призвали американскую администрацию не отказываться от военной помощи Украине, ведь это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение пересмотреть предоставление военной помощи Украинев размере 250 млн долларов. По словам источников газеты Politico, Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

В сентябре 2018 года США передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично тогдашний президент Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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