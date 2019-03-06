Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина может рассчитывать на новые поставки оружия из США

Сегодня, 04:01

Скапарротти отметил, что любым поставкам должно предшествовать обсуждение среди политиков.

Фото: Getty Images
Украина может рассчитывать на новые поставки оружия из США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f29/027/5c7f29027f761.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f29/027/5c7f29027f761.jpg Политика Скапарротти отметил, что любым поставкам должно предшествовать обсуждение среди политиков.

Верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США рассматривают предоставление дополнительного летального оружия Украине для противостояния морской агрессии России после инцидента в Районе Керченского пролива.

Об этом он заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, сообщает портал U.S.News.

Председатель комитета спросил, почему, несмотря на разрешение Конгресса, США до сих пор оказывали летальную помощь Украине только в одном случае, когда речь шла о противотанковых ракетах Javelin.

Скапарротти, который также является командующим европейского командования США сказал, что США подумывают об усилении снайперских возможностей украинских военных. Однако, по его словам, любым поставкам должно предшествовать обсуждение среди политиков.

Он также разделил обеспокоенность комитета по модернизации российского флота.

"Меня не очень устраивает позиция сдерживания, которую мы имеем в Европе", – сказал Скапарротти, когда его спросили о силах и ресурсах США для сдерживания России.

В этом контексте генерал высказался за усиление украинского флота.

"Нам нужно изучить их морской компонент, их флот", – отметил он, добавив, что в связи с аннексией Крыма Украина потеряла большое количество кораблей, и вспомнив о захвате украинских кораблей Россией в ноябре прошлого года.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США и Организации Североатлантического договора (НАТО) расширяют масштабы своего военного присутствия в Черном море. Это подтвердил во вторник Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

В связи с этим Скапарротти напомнил, что 1 марта Черное море покинул ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук", находившийся там с 19 февраля. Это был второй за последние два месяца американский ракетный эсминец, входивший в Черное море, отметил генерал, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, оружие, Украина, вооружение, Скапаротти

Вы сейчас просматриваете новость " Украина может рассчитывать на новые поставки оружия из США". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США хотят поставить в Украину новое вооружение: Скапаротти озвучил детали

Вчера, 17:34

Командующий войсками НАТО в Европе доволен тем, как украинские военные освоили "Джавелины"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

В 2019 году на вооружение ВСУ поступят два военных катера США – Джордж Кент

2 марта, 04:45

США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии

"Тор", "Смерч" и танки: Порошенко рассказал, чем вооружают ВСУ

26 февраля, 10:13

Украинская армия получила серьезное усиление в 2018 году – от кораблей до ракетных систем, отметил глава государства

"Нептун" и "Вильху" показали миру: Украина представила в ОАЭ новейшее вооружение (фото)

18 февраля, 18:09

На международной военной выставке IDEX-2019 украинский оборонпром показал самые передовые разработки

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО – Турчинов

14 февраля, 16:41

С 2014 года оборонно-промышленный комплекс Украины был одним из приоритетов деятельности СНБО

Украине предложили решение по Азовскому морю

Эксперт дал пугающий прогноз на ближайшие месяцы в Украине

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Киевлян завалят письмами из налоговой

"Нафтогаз": почему чайник не закипает, а конфорка горит желтым

Развертывание Су-57 столкнулось с двумя проблемами - СМИ

В деле о ДТП с Зайцевой и Дроновым всплыла важная деталь

Знаменитая модель 80-х стала бездомной (фото)

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

"Донбассу - конец, он разрушен". Интервью с Горбулиным за минуту