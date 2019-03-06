Украина может рассчитывать на новые поставки оружия из США

Скапарротти отметил, что любым поставкам должно предшествовать обсуждение среди политиков.

Фото: Getty Images

Украина может рассчитывать на новые поставки оружия из США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f29/027/5c7f29027f761.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f29/027/5c7f29027f761.jpg 2019-03-06T04:01:00+02:00 Политика Скапарротти отметил, что любым поставкам должно предшествовать обсуждение среди политиков.

Верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США рассматривают предоставление дополнительного летального оружия Украине для противостояния морской агрессии России после инцидента в Районе Керченского пролива.

Об этом он заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, сообщает портал U.S.News.

Председатель комитета спросил, почему, несмотря на разрешение Конгресса, США до сих пор оказывали летальную помощь Украине только в одном случае, когда речь шла о противотанковых ракетах Javelin.

Скапарротти, который также является командующим европейского командования США сказал, что США подумывают об усилении снайперских возможностей украинских военных. Однако, по его словам, любым поставкам должно предшествовать обсуждение среди политиков.

Он также разделил обеспокоенность комитета по модернизации российского флота.

"Меня не очень устраивает позиция сдерживания, которую мы имеем в Европе", – сказал Скапарротти, когда его спросили о силах и ресурсах США для сдерживания России.

В этом контексте генерал высказался за усиление украинского флота.

"Нам нужно изучить их морской компонент, их флот", – отметил он, добавив, что в связи с аннексией Крыма Украина потеряла большое количество кораблей, и вспомнив о захвате украинских кораблей Россией в ноябре прошлого года.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США и Организации Североатлантического договора (НАТО) расширяют масштабы своего военного присутствия в Черном море. Это подтвердил во вторник Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

В связи с этим Скапарротти напомнил, что 1 марта Черное море покинул ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук", находившийся там с 19 февраля. Это был второй за последние два месяца американский ракетный эсминец, входивший в Черное море, отметил генерал, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.

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