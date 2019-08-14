Украина может стать приоритетом для США: Байден сделал громкое заявление

Джо Байден / Фото: AFP

Пока в Украине только обсуждают возможность подключения США к "нормандскому формату", представитель Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что готов сделать Украину приоритетом во внешней политике, если станет новым президентом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Сейчас в США ведущие партии готовятся к так называемым "праймериз", чтобы определить единого кандидата от своей политической силы для участия в президентской гонке. Совет по международным отношениям США (CFR) опросил кандидатов от Демократической партии относительно их позиции по основным вопросам международной политики.

Так, на вопрос "Если бы вас избрали президентом США, чтобы вы сделали для противостояния российской агрессии против Украины?", экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что сделал бы Украину приоритетом международной политики.

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"В военной сфере, я предоставил бы помощь в сфере безопасности от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также расширил бы успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", – сказал он.

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Говоря об экономическом аспекте, то на посту президента США он бы попытался увеличить инвестиции и поддержал бы энергетическую безопасность Украины от России, особенно в случае, если Москва таки достроит "Северный поток – 2".

"Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов. Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", – добавил Байден.

Судя по словам американского политика, Украина, как минимум, может получить серьезную поддержку от Вашингтона, если он победит. Как сообщали новости "Сегодня", согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%. В то же время Трамп считает, что Байден одержит поражение в праймериз.

А тем временем стали известны новые детали военной помощи Украине из США. Киев прорабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в США, который может быть реализован в текущем году.

А тем временем в Украине и США готовят визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, куда его пригласил Дональд Трамп. Подробнее в сюжете:

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