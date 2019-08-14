Трамп считает, что Байден одержит поражение в праймериз

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Экс-вице-президент США Джо Байден вполне может проиграть борьбу за выдвижение кандидатом в президенты страны от демократов члену сената Элизабет Уоррен.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Покахонтас настигает "Сонного Джо", – сказал он в ходе выступления в Пенсильвании. При этом Трамп использовал им же самим придуманные прозвища.

Байдена он регулярно называет сонным, так как тот, по мнению президента, вяло ведет себя на дебатах и публичных мероприятиях. Уоррен уже несколько лет Трамп называет Покахонтас. Это связано с тем, что сенаторша в прошлом активно рассказывала о том, что ее предки – проживающие в США индейцы. Предполагалось, что она делала это из политических соображений, так как "индейское" происхождение нравилось избирателям. При этом сами индейцы не признавали Уоррен одной из своих, а анализы, которые она сдала, показали, что индейской крови в ней – не больше, чем у практически любого другого американца. По этой причине Трамп в качестве прозвища использовал имя легендарной индейской принцессы – Покахонтас.

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"Вот так команда: Покахонтас и Сонный Джо", – подытожил Трамп, обращаясь к работникам из Пенсильвании, большинство которых – его сторонники.

Ожидается, что победитель праймериз демократов поборется за пост президента с идущим на второй срок Трампом. Глава государства регулярно высказывается о ходе борьбы в стане политических оппонентов.

Пока что опросы показывают, что фаворитом праймериз остается Байден.

Напомним, президент последнее время Трамп постоянно критикует Байдена. Так, президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз подверг сомнениям умственные способности фаворита праймериз у демократов Джо Байдена.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. Он намерении баллотироваться на пост президента, заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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