В Госдепе ответили на предложение Зеленского подключить США к "нормандскому формату"

Владимир Зеленский и Джордж Кент. Фото: facebook/посольство США

Главное условие присоединения США к "нормандскому формату" – это согласие всех участников переговоров. Также в Вашингтоне призывают Россию взять на себя ответственность за соблюдение перемирия и выполнение Минских соглашений.

Об этом заявил помощник заместитель Госсекретаря США Джордж Кент, передает "Голос Америки".

В первую очередь он заявил о поддержке шагов президента Украины Владимира Зеленского принести мир на Донбасс и считает, что он движется в правильном направлении.

Представитель Госдепа назвал агрессию России против Украины одним из крупнейших конфликтов современной Европы и считает, что она должна взять на себя ответственность за соблюдение перемирия и выполнение Минских соглашений.

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"Трагические события, когда войска, возглавляемые Россией, в результате ракетного обстрела убили украинских солдат, защищавших свою землю, указывают на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, но также выполнении своих обязательств, определенных в Минских соглашениях 2014-2015 годов. Это включает немедленное и полное прекращение огня, освобождение всех украинских пленных, а также вывода всех российских военных и техники с территории Украины", – заявил Кент.

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Говоря об инициативе Зеленского относительно расширения "нормандского формата" за счет США и Британии, чиновник указал на важный момент – нужно согласие других участников переговоров.

"Украина имеет все права искать партнеров для решения одного из крупнейших конфликтов современной Европы. Относительно "нормандского формата" из четырех стран – США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет назначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата. Но преданность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины является непоколебимой, и мы верим, что весь Донбасс является частью Украины, так же, как и Крым", – добавил Кент.

Отметим, что идея привлечения американцев к переговорам по Донбассу уже не раз поднималась. Также в Украине говорили, что нужно подключать все страны Будапештского меморандума (плюс Британия и Китай). Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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