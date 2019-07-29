Киев прорабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в США, который может быть реализован в текущем году

ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Более 90% и новый проект: стали известны детали военной помощи Украине из США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Javelin https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Javelin 2019-07-29T12:26:00+03:00 Украина Киев прорабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в США, который может быть реализован в текущем году

Более 90% военно-технической помощи, которую получил Киев за последние четыре года, поступило из США. Такое заявление сделал бывший посол Украины в США Валерий Чалый, который в ближайшее время завершит миссию в Вашингтоне.

"92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92%", – сказал он в интервью агентству "Укринформ".

По словам Чалого, Киев прорабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в США, который может быть реализован в текущем году.

"Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия", – отметил он, не уточнив специфику вооружений.

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Экс-посол также порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить на предстоящей встрече со своим американским коллегой ряд неотложных вопросов. В частности, по его мнению, они должны касаться дальнейшего взаимодействия в военно-технической сфере, а также сотрудничество в энергетической сфере. Кроме того, Чалый отметил необходимость решения некоторых проблемных вопросов в космической отрасли.

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Ранее Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи на политику безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнования текущего года.

Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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