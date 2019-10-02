Украина одобрила "формулу Штайнмайера": появилась реакция Кремля

Дмитрий Песков, Сергей Ларов, Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/REUTERS

В Кремле позитивно относятся к тому, что Украина одобрила "формулу Штайнмайера". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Само подтверждение „формулы Штайнмайера", которая, кстати говоря, была принята всеми участниками нормандской четверки, включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным", – сказал он 2 октября.

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Помимо того, Песков считает принятие этого предложения "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений, и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей", назвав их "единственным возможным способом" для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, что 1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что власти одобрили предложенную Мартином Сайдиком "формулу Штайнмайера". По его словам, никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

В Европейском Союзе уже позитивно оценили согласование "формулы Штайнмайера" в Минске, и считают, что это может привести к урегулированию конфликта на Донбассе

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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