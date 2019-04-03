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Украина отказалась участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ

Сегодня, 11:05

Киев прекратил свое участие в уставных органах Содружества

Фото: Getty Images
Украина отказалась участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1b3/984/5c51b398468d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1b3/984/5c51b398468d2.jpg Политика Киев прекратил свое участие в уставных органах Содружества

Украина не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве, поскольку в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года, государство прекратило свое участие в уставных органах Содружества. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", введенного в действие указом президента Украины от 19 мая 2018 года № 139, наше государство прекратило свое участие в уставных органах Содружества", – сообщили в МИД. 

Напомним, Россия направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве. 

Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявил, что Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых будет найдено хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам. 

Он также напомнил о подписании указа об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.

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Тег Россия, СНГ, Украина, участие

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УНН

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