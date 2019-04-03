Украина отказалась участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ
Киев прекратил свое участие в уставных органах Содружества
Украина не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве, поскольку в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года, государство прекратило свое участие в уставных органах Содружества. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
"Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", введенного в действие указом президента Украины от 19 мая 2018 года № 139, наше государство прекратило свое участие в уставных органах Содружества", – сообщили в МИД.
Напомним, Россия направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве.
Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявил, что Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых будет найдено хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам.
Он также напомнил о подписании указа об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина отказалась участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия пригласила Украину на заседание СНГ
Грозов сообщил, что приглашение украинской стороне было направлено в начале марта