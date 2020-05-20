Украина подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ: в МИД назвали дату

Россия обстреляла и захватила три украинских корабля и 24 моряков в ноябре 2018 года

МИД Украины планирует 22 мая 22 подать в Международный морской трибунал меморандум против России в деле о захвате трех кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и 24 членов их экипажа в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Буквально до конца этой недели, именно 22 мая этого года мы планируем подачу меморандума в Международный морской трибунал против Российской Федерации в деле против незаконного задержания трех кораблей Военно-морского флота и 24 членов их экипажа", - сказал он в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24" в среду.

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По словам Енина, исследовав лучшие мировые, Украина будет требовать от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

Кроме того, министерство работает над кейсами против России в полном объеме. Енин заверил, что ни один процесс не приостановлен.

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Напомним, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках. Они смогли вернуться домой только в сентября 2019-го в результате процедуры обмена пленными с РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне в Международном суде в Гааге также прошли слушания по иску Украины к России по делу о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

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