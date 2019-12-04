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Украина получит офис в штаб-квартире НАТО: нардеп озвучил цену

4 декабря, 15:49

Киев сделал добровольный взнос в бюджет Североатлантического альянса

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг / Фото: president.gov.ua

Украина сможет рассчитывать на помещение в брюссельской штаб-квартире Североатлантического альянса.

Это станет возможным благодаря добровольному взносу из украинской казны в бюджет военного блока, сообщил на фоне "юбилейного" саммита НАТО в Лондоне народный депутат Алексей Гончаренко.

"Украина осуществит добровольный взнос в НАТО на 850 тысяч евро, что позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО", – написал он 4 декабря на своей странице в Facebook.

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Фото: facebook.com/lana.zerkal

Напомним, что на экспертной конференции NATO Engages, которая прошла 3 декабря в Лондоне, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина обязательно вступит в альянс, но никаких сроков для этого не определено. По его словам, в НАТО сейчас сосредоточены на помощи Киеву в рамках евроатлантической интеграции и модернизации армии.

Украину на конференции представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

3 и 4 декабря в британской столице собрались главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отмечают 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые предстоит обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

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НАТО штаб-кватира Алексей Гончаренко Украина-НАТО

Источник: Сегодня

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