Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе – МИД

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Украина выступает против полной амнистии для боевиков, однако уже утверждены все необходимые законодательные акты по данному процессу. Но прощать будут только тех сторонников боевиков, которые не совершили тяжких преступлений. Об этом заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Он отметил, что Украина узаконила амнистию в рамках выполнения Минских договоренностей.

"На сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей. Решение о применении амнистии принимается судом. И, конечно, под амнистию не попадают преступления, которые, согласно международному законодательству, включают преступления по геноциду, против человечности, и военные преступления. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступление по сбиванию малайзийского "Боинга", – заявил Боднар.

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Замминистра уточнил, что украинское законодательство о применении амнистии предполагает полное или частичное освобождение лиц от наказания только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после восстановления суверенитета Украины в ОРДЛО.

Как сообщали новости "Сегодня", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко напомнил, что в Минских соглашения прописан вариант амнистии боевиков, которые не совершали тяжких преступлений. В то же время он отметил, что Украина не пойдет на полную амнистию боевиков. По его мнению, Украина могла бы воспользоваться международным опытом, установив отдельные процедуры в украинском законодательстве, предусматривающие явку с повинной или признание своей вины, автоматическую отмену необходимости нести наказание или осуждение за то, что было осуществлено.

Также Яременко рассказывал о двух вариантах для боевиков случае ухода России с Донбасса. Он дал понять, что в таком случае на освобожденных территориях не должно быть никаких незаконно вооруженных людей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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