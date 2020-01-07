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Украина рассматривает альтернативы Минским соглашениям – Пристайко

7 января, 19:23

Глава украинского МИД назвал альтернативу Минскому процессу, если разведение войск затянется

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

Если процесс разведения войск на Донбассе продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минским соглашениям. Это может быть миротворческая миссия. Как сообщили в пресс-службе МИД, об этом в интервью "Bild" рассказал глава ведомства Вадим Пристайко.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия", – отметил он.

По словам Пристайко, это не означает, что Украина выходит из общего Минского процесса.

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Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что почти 200 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта – такие данные приводят в Москве. В Киеве это называют прямой российской агрессией и действиями, которые противоречат Минским соглашениям. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он сетует на то, что официальный Киев не обсуждал этот вопрос на международном уровне – ни в рамках "нормандского формата", ни во время двухсторонних встреч.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее на российскую паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

Недавно в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, по какому документу с 1 марта 2020 года станет возможным пересечение границы с Россией.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Россия Донбасс оккупация МИД Украины минские договоренности местные выборы ОРДЛО Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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