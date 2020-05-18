Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил детали

Ранее в Украине уже озвучивали возможные варианты с новым форматом переговоров по Крыму. А теперь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас уже на уровне МИДа разрабатывается документ по деоккупации полуострова.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас передо мной на столе лежит документ, который я сейчас подробно изучаю. Его подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИДа. Это документ стратегического характера под условным названием "Стратегия деоккупации Крыма". После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, мы проведем более широкие консультации и с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью", – сказал он.

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Кулеба отметил, что это пока "сырой" вариант, и еще неизвестно, каким будет окончательный документ. Возможно, по его словам, он будет более масштабным, чем просто на уровне МИДа.

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"Основные параметры – это игра в долгую. Мы понимаем, что это небыстрый процесс. Это постоянный контроль над режимами санкционного давления, усиление давления там, где это возможно. И готовность государственных институтов принять Крым назад, когда этот момент наступит. А такой момент наступит, и, возможно, раньше, чем многим кажется. Потому что если наше государство не будет внутренне готово к реинтеграции, то можно "растрынькать" момент, когда это станет возможно", – подчеркнул дипломат.

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Отметим, ранее ходили разговоры, мол, Украина могла бы уговорить Россию на уступки относительно Донбасса, но ценой признания аннексии Крыма. Однако официальный Киев не раз заявлял, что такой вариант невозможен. Как сообщали новости "Сегодня", на Age Of Crimea Forum 2020 президент Украины сделал важное заявление об оккупированном полуострове. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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