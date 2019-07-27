"Украина должна иметь стратегию деоккупации и реинтеграции": интервью с представителем президента в Крыму

Украина должна, наконец, начать играть первым номером, уверен Антон Кориневич

Антон Кориневич. Фото: Мила Князьская-Ханова

Автономная Республика Крым получила нового представителя президента. На эту должность Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича – юриста-международника, кандидата юридических наук и доцента кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Еще в сентябре прошлого года, сразу после постройки так называемого "крымского моста" и начала фактической блокады Россией свободного судоходства в Азовском море и Керченском проливе, Антон Кориневич занял позицию экспертов и юристов-международников, которые не видели смысла в разрыве Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 4 декабря 2003 года. Тогда наряду со своими коллегами теперь уже представитель президента в АР Крым говорил, что Договор между Украиной и РФ от 2003 года еще может быть использован в Международном трибунале ООН по морскому праву, который, собственно, и постановил освободить 24 украинских военнопленных моряков.

В первом после назначения интервью сайту "Сегодня" Антон Кориневич рассказал, почему закон о свободной экономической зоне "Крым" нужно существенно менять, как модернизируют КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", и почему так важно разработать стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

- Учитывая Ваше относительно недавнее назначение, какие три главные приоритета Вы ставите перед собой на этом посту?

- Нашими приоритетами являются три больших блока – главные киты, в рамках которых мы будем работать: внешняя политика, внутренняя политика и международное право. В вопросе внешней политики мы говорим о том, что Крым не должен сходить с повестки дня международного сообщества. Представительство президента в АРК готово играть более активную роль в области внешней политики. О Крыме должны постоянно вспоминать и говорить. Внутренняя политика – это защита прав крымчан и внутренне перемещенных лиц, чтобы им с Украиной, с их материнским государством, было комфортно. Что касается блока международного права, мы говорим о том, что Крым – это Украина, и потому, что это определено национальным законодательством Украины – Конституцией Украины, и потому, что так определяет международное право.

- Кто Вам предложил пост представителя президента в Крыму? Что говорил президент Зеленский на встрече? Каково его видение?

- Предложение поступило от Офиса президента. Безусловно, я встречался с президентом перед назначением. И это абсолютно логично, потому что это должность постоянного представителя президента в АР Крым. Владимир Александрович говорил, что мы всегда должны работать на то, чтобы Крым вернулся под контроль Украины, что Крым – это Украина, что в сегодняшней ситуации мы должны работать с людьми. Люди должны быть нашим приоритетом.

- Есть ли у президента своя визия? Или это еще будет вырабатываться в треугольнике президент-представитель президента в Крыму-парламент?

- Знаете, у президента есть очень конкретная визия: Украина должна сделать все для того, чтобы крымчанам было комфортно и удобно с Украиной. И именно поэтому у нас есть приоритет – это реконструкция и обустройство КПВВ, в частности "Чонгар" и "Каланчак". Это первый проект, который покажет, что Украина может сделать доброе дело для крымчан – для граждан Украины, которые пересекают административную границу.

Конечно, мы выработаем и стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, и другие нормативно-правовые акты, необходимые для того, чтобы привлечь внимание к Крыму и сделать людям лучшие условия в Украине. Все это будет происходить и в пределах треугольника, о котором вы сказали, и в других форматах. Мы открыты и готовы к сотрудничеству со всеми, кто работает с крымской тематикой. Мы прекрасно знаем, что у представителей правозащитных неправительственных организаций очень много инициатив. К примеру, так называемая "Крымская повестка дня" – мы готовы с этим работать и быть тем звеном, которое продвигает вперед лучшие идеи по Крыму.

- Вы уже упомянули о реконструкции КПВВ. Речь идет об улучшении инфраструктуры только с украинской стороны?

- Безусловно, только с украинской стороны. То, что делается на временно оккупированной территории – делается государством-оккупантом. Со своей стороны мы говорим о двух основных КПВВ – "Чонгар" и "Каланчак". Они должны быть реконструированы, условия там должны быть существенно улучшены. О чем мы говорим? Это, в первую очередь, освещение. Его не хватает, как в самой зоне КПВВ, так и в так называемой нейтральной зоне между нашими КПВВ и пунктами пропуска государства-оккупанта на временно оккупированной территории. Если люди пересекают эту административную границу ночью, а часто так и происходит, то эта так называемая нейтральная зона просто ничем не освещается. Во-вторых, это дорожное покрытие, как для автомобильного транспорта, так и для людей, которые пересекают административную границу пешком. Проще говоря, нужно улучшить дорожное покрытие, чтобы люди могли комфортно переносить и перевозить свои вещи. В-третьих, это санитарно-гигиенические условия: туалеты, комната матери и ребенка. Не говоря уже о централизованном водоснабжении, которого нет, вода просто привозится, и отоплении зимой.

То есть, общая идея в том, чтобы КПВВ стали удобными, как для людей, пересекающих административную границу, так и для людей, которые там служат. Ясно, что это будут временные сооружения модульных типов. Капитальных сооружений там не будет, потому что это временная административная граница. Крым вернется под контроль Украины и эти КПВВ больше будут нам нужны. Но пока, конечно, нам нужно улучшить эти условия – это очевидно.

- Если мы уже затронули проблемные вопросы, давайте поговорим о внутренне перемещенных лицах, которые для украинского правового поля являются нерезидентами. Где здесь выход? Отменить закон о свободной экономической зоне "Крым"?

- Вопрос комплексный и важный, и, конечно же, он волнует крымчан. Все мы знаем, что закон о свободной экономической зоне "Крым" действительно подвергается абсолютно конструктивной и обоснованной критике. Думаю, что этот закон стоит серьезно изменить, над ним надо серьезно поработать украинским экспертам. Возможно, привлечь международных экспертов. Потому что там действительно очень много проблемных вопросов.

По вопросу крымчан-нерезидентов. Крымчане, проживающие на территории Крыма, не считаются резидентами Украины, соответственно, имеют ограничения по получению банковских и других услуг. Мы над этим вопросом обязательно будем работать. Будем смотреть, каким образом его лучше решить, или в пределах наработки изменений в этот закон, или другим способом. Каждая крымская неправительственная организация об этом говорит – это один из главных проблемных вопросов. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы начнем его решать. Это важно, и я вам гарантирую, что этот вопрос не будет оставлен без нашего внимания.

- Уточню: закон о СЭЗ Крым должен быть изменен или отменен?

Это очень серьезный вопрос. Мы должны его проанализировать все вместе. Все-таки, надо подумать о внесении очень существенных изменений. Закон надо очень серьезно переработать.

- Еще один проблемный вопрос – нелегальные маршрутные перевозки. Может государство возьмет его под личный контроль?

- С этим проблемным вопросом мы, конечно же, знакомы и знаем, насколько действительно непросто добраться от КПВВ до городов, где, собственно, можно получить административные услуги. Мы, конечно, в курсе этой ситуации и знаем, что очень многие перевозчики не зарегистрированы. То есть, они вообще находятся вне правового поля, работая без всякой регистрации. Этот вопрос мы уже обсуждали с Херсонской ОГА и взяли в работу. Уже в ближайшее время будут проводиться совещания по перевозкам. Поэтому этот вопрос так или иначе мы будем пытаться решить как раз в координации с Херсонской ОГА, чтобы исправить эту ситуацию и ввести ее в правовое поле.

- Есть еще одна проблема – поборы и придирчивый осмотр вещей. Как тут нашим гражданам действовать, пересекая КПВВ? С одной стороны, осматривать вещи надо, чтобы избежать опасных ситуаций. Однако, с другой, очень часто люди жалуются, что не могут быстро пересечь границу.

- Вы правы, потому что это действительно пересечение двух плоскостей. Это вопрос национальной безопасности государства и, в то же время, обеспечение прав человека. Мы слышали и от правозащитников, что эти, условно говоря, допросы на административной границе, или досмотр вещей, иногда происходят довольно странным образом. Мы начали с этим работать. Думаю, эту ситуацию можно существенно улучшить, чтобы мы больше не говорили о нарушении прав человека и нарушения прав наших граждан, которые пересекают административную границу. Еще раз подчеркну, что мы об этой ситуации знаем от крымских правозащитников. Мы 15 июля в Киеве с ними встречались, там присутствовали, если я не ошибаюсь, 17 организаций. Они выложили нам все проблемные вопросы, которые их беспокоят. Мы договорились держать связь и координировать наши усилия.

- На днях в Представительстве ЕС в Москве заявили, что украинцы, которые на территории оккупированного Крыма получили российские паспорта, теперь не могут получить шенгенские визы для выезда в страны Евросоюза. И, что самое удивительное в этой истории, оккупационная российская власть советует крымчанам получать украинские биометрические паспорта.

- Вначале мы перечислили три наши приоритетных блока. Но, на самом деле, под этими тремя китами есть базис: Крым – это Украина. Это аксиома и любые изменения относительно этой позиции недопустимы ни внутри государства, ни на международной арене со стороны международного сообщества.

Возвращаясь к вашему вопросу. Крым – это Украина, соответственно РФ не имеет права считаться сувереном этих территорий. Соответственно, она просто государство-оккупант, которое временно контролирует эти территории. Поэтому абсолютно логично и правомерно, что так называемый заграничный паспорт гражданина РФ, выданный на территории Крыма, не признается правомерным документом государствами, которые считают, что Крым – это Украина. Поэтому, это абсолютно правомерная и логическая позиция.

И именно поэтому, очевидно, крымчане оставили себе гражданство Украины и оформляют украинские биометрические загранпаспорта, чтобы иметь возможность выехать за границу, в том числе и в страны Шенгенской зоны. Так называемый паспорт гражданина РФ, выданный в Крыму, не является правомерным документом для всего международного сообщества. Поэтому то, что они не могут в этот так называемый документ получить шенгенскую визу – это абсолютно логично. И именно поэтому, очевидно, мы говорим о том, что административные услуги, в том числе оформление загранпаспортов, является довольно популярным среди граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма.

- Идет уже шестой год незаконной аннексии и оккупации, а у Украины нет стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Все это время мы только реагировали на конъюнктуру, а Россия была на несколько шагов впереди.

- Вы правы. Действительно, за последние пять лет вся работа, которая велась по Крыму, по сути, велась довольно хаотично. У нас действительно есть государственные органы, общественные организации, которые занимаются вопросами Крыма, но они не особо сотрудничали между собой. То есть, была ситуация, когда каждый занимался чем-то своим и не имел каких-то общих позиций. И поэтому, собственно говоря, один из посылов, который мы сейчас несем – это то, что мы готовы сотрудничать со всеми, никоим образом не пытаясь ограничить или уменьшить роль других стейкхолдеров, государственных органов и неправительственных организаций. Украина должна начать работать по Крыму более системно.

По стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма определенные наработки конечно были. Но сегодня нам надо начать нарабатывать всеобъемлющую концепцию. Не важно, как мы ее назовем. Главное, чтобы она касалась вопросов деоккупации и реинтеграции Крыма. Очевидно, у нас должна быть концепция или программа государственной политики в отношении временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Все это очень комплексные вопросы. И, что самое главное, в рамках наработки этой стратегии мы, наконец, должны начать играть первым номером, а не реагировать постоянно вторым номером на то, что делает государство-оккупант, которое грубо все нарушает. Оно грубо нарушает международное право, права человека, его представители совершают военные преступления и преступления против человечности.

Мы должны на это реагировать, и это правильно. Но, кроме реакции мы должны понимать, что мы сделаем, чтобы деоккупировать и реинтегрировать Крым, и как мы будем это делать? Условно говоря, если Крым завтра свободный и возвращается под контроль Украины, что мы делаем? Что делает конкретный государственный орган или учреждение? Это, конечно, работа не одного дня, но надо начинать.

- Может, это нужно проголосовать в Верховной Раде?

- Возможно. Это должно иметь правовую основу и силу. Однако, как это будет оформлено, не так важно. Важно, чтобы это было, и важно, чтобы это было понятно людям. Чтобы это не были, знаете, десять томов по пятьсот страниц. А чтобы люди могли понять, что Украина делает и будет делать ради деоккупации и реинтеграции Крыма. То есть, это должен быть достаточно простой для понимания людей текст.

Вторую часть интервью с представителем президента в АР Крым Антоном Кориневичем читайте в понедельник 29 июля

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