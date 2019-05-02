Украина, "Северный поток – 2" и не только: что будут обсуждать Помпео и Меркель

В Госдепартаменте озвучили некоторые темы, которые будут подниматься на встрече в Берлине

Майкл Помпео. Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

В ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и своим немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине госсекретарь США Майкл Помпео, скорее всего, поднимет тему реализации проекта "Северный поток — 2".

Об этом в ходе брифинга 2 мая заявил представитель Госдепартамента США.

"Что касается „Северного потока — 2", я бы полагал, что эта тема будет затронута в Германии. Вы хорошо знаете нашу точку зрения на этот счет, о наших опасениях относительно энергетической безопасности Германии и остальной части Европы, относительно роли „Северного потока — 2" в том, что касается зависимости от России", – сказал он.

"Я бы полагал, что, конечно, они затронут эту тему во время обсуждения", — добавил он.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в Берлине также будут обсуждаться такие "представляющие интерес для обеих сторон темы", как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы.

Напомним, ранее Майк Помпео подписал декларацию о непризнании аннексии Крыма, в которой говорится, что США никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией.

Мы также писали, что госсекретарь США сообщил о безрезультатных попытках Вашингтона отговорить Германию и другие европейские страны отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2".

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