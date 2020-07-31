Украина требует от Беларуси выдачи наемников ЧВК Вагнера: воевали на Донбассе

28 наемников участвовали в боевых действиях на востоке Украины

Офис генпрокурора намерен требовать экстрадиции задержанных под Минском наемников из ЧВК Вагнера, участвовавших в боевых действиях на Донбассе , и уже обратился в компетентные органы Беларуси.

Реклама

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в своем Telegram-канале.

ОГП на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства, говорится в сообщении.

"28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины)", – заявили в Офисе генпрокурора.

В тренде В Госдуме угрожают официально поставлять оружие боевикам "Л/ДНР"

Украинская сторона также выразила намерение требовать выдачи этих лиц для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Реклама

Напомним, 30 июля Беларусь передала украинской стороне список задержанных боевиков ЧВК Вагнера .

Ранее в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама