Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости политики

Украина требует от Беларуси выдачи наемников ЧВК Вагнера: воевали на Донбассе

31 июля, 18:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

28 наемников участвовали в боевых действиях на востоке Украины

Офис генпрокурора намерен требовать экстрадиции задержанных под Минском наемников из ЧВК Вагнера, участвовавших в боевых действиях на Донбассе , и уже обратился в компетентные органы Беларуси.

Реклама

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в своем Telegram-канале.

ОГП на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства, говорится в сообщении.

"28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины)", – заявили в Офисе генпрокурора.

В тренде
В Госдуме угрожают официально поставлять оружие боевикам "Л/ДНР"

Украинская сторона также выразила намерение требовать выдачи этих лиц для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Реклама

Напомним, 30 июля Беларусь передала украинской стороне список задержанных боевиков ЧВК Вагнера .

Ранее в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс генпрокуратура Беларусь экстрадиция вагнер ЧВК Вагнера

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция Киева
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция КиеваПолитика
"Мы не признаем!" У Путина ответили на планы Киева экстрадировать "вагнеровцев"Россия
Глава Киевоблсовета подал в отставку и отказался от депутатского мандата
Глава Киевоблсовета подал в отставку и отказался от депутатского мандатаВласть
"Подпись свою надо уважать": Кравчук ответил на заявление Кремля по ДонбассуПолитика
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровью
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровьюПолитика
Путин не простит: версии и последствия скандала с ЧВК Вагнера в Беларуси
Путин не простит: версии и последствия скандала с ЧВК Вагнера в БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять