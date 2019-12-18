Украина требует от Путина гарантии перемирия

В эфире канала «Украина 24» глава МИД Вадим Пристайко рассказал о переговорах о прекращении огня на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в студии телеканала "Украина 24" заявил, что Украина хочет получить заверения про объявление нового перемирия на Донбассе. Однако, по словам Прийстайко, таких обещаний пока не удалось достичь, в частности – во время состоявшихся в среду, 18 декабря, переговоров в Минске.

"Сегодня мы хотели получить заверение, что будет объявлено новое перемирие. Вместо этого было принято решение, что, мол, давайте продолжим то перемирие, которое было в июле, и сделаем его лучше. Но я хочу напомнить, что с того времени погибло 40 людей. Именно поэтому мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантировал бы президент Путин", – заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Донбассе однажды было перемирие, которое гарантировал лично президент Российской Федерации, и тогда на протяжении 25 дней не было ни одного обстрела.

"Мы ценим эту возможность, когда наши люди не гибнут, мы рассчитывали на это", – заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней об итогах встречи Зеленского и Путина и главных результатах "нормандского саммита".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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